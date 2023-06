«Müssen unser Kästchen räumen»: Wechselt Fabian Rieder?

Während der Feierlichkeiten kam auch sogleich die Frage auf, was mit Juwel Fabian Rieder im Sommer passieren wird.

YB hat zum dritten Mal in der 125-jährigen Clubgeschichte das Double aus Meisterschaft und Cupsieg gewonnen.

«Ich glaube auch, dass ich eine gute Leistung habe zeigen können», kommentiert er. Lugano sei ein offensiv starker und unberechenbarer Gegner und YB hätte in der zweiten Halbzeit nicht nur gut gespielt. Aber: «Hauptsache, der Kübel ist wieder in Bern», so Rieder. Er sei unglaublich stolz auf diesen Titel.