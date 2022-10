Grundversorgung: Parmelin will grossen Stromkunden helfen – auf Kosten der Privathaushalte

Etwa 34’000 Firmen in der Schweiz kaufen ihre Energie auf dem freien Markt und haben entsprechend mit den aktuell sehr hohen Preisen zu kämpfen. In besonders krassen Fällen haben sich die Energiekosten gewisser Unternehmen verzehnfacht. Wie «gut unterrichtete Quellen» gemäss den Zeitungen der Tamedia jedoch wissen, plant Wirtschaftsminister Guy Parmelin eine weitreichende Hilfsmassnahme.

Grosse Betriebe wären Haushalten gleichgestellt

Da die Preise von Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung weniger stark ansteigen als die auf dem freien Markt, sind Erstere aktuell im Vorteil. Parmelin soll nun dabei sein abzuklären, inwiefern grössere, sich in Not befindliche Betriebe in die Grundversorgung zurückkehren können. Er würde damit einer Forderung des Gewerbeverbands entsprechen.