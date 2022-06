Stromengpass: «Eine Strommangellage ist durchaus möglich»

Gemäss dem Bund könnte es im Winter zu Versorgungsengpässen von Strom und Gas kommen. Die Gründe dafür sind Gaslieferunterbrechungen in Europa wegen des Ukraine-Kriegs sowie die Situation bei den Kernkraftwerken in Frankreich. Die Hälfte der AKWs dort haben derzeit zu wenig Kühlwasser und sind deshalb nicht in Betrieb.