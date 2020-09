Nach Corona-Partys in Lausanne : Müssen wir uns jetzt an Massenquarantänen gewöhnen?

Darum gehts In Lausanne mussten 2500 Studenten in Quarantäne, nachdem sich vermutlich an mehreren Partys elf Studenten mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Laut dem Waadtländer Kantonsarzt war es unmöglich, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Deshalb habe man diese Massenquarantäne angeordnet.

Ab 1. Oktober sind Grossveranstaltungen wieder möglich. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu möglichen weiteren Massenquarantänen.

Vor der Verschärfung der Corona-Massnahmen im Kanton Waadt liessen die Studierenden der Hotelfachschule Lausanne noch einmal die Korken knallen: An verschiedenen Partys steckten sich gemäss dem Kantonsarzt Karim Boubaker nach bisherigen Erkenntnissen 15 Personen mit dem Coronavirus an. Die Folge: Alle 2500 Teilnehmer des Bachelor-Studiengangs mussten in Quarantäne.

In einer Woche sind Grossveranstaltungen unter Einhaltung strenger Schutzkonzepte wieder erlaubt. Tausende Fans werden in die Fussball- und Hockeystadien strömen. Riskieren sie, nach einzelnen positiven Tests in Quarantäne gesteckt zu werden? Braucht es Massenquarantänen, um das Contact-Tracing aufrechtzuerhalten? Und ist es überhaupt legal, jemanden in Quarantäne zu stecken, obwohl er keinen direkten Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte? Die wichtigsten Antworten.

Was ist passiert?

An mehreren Partys zwischen Mittwoch und Samstag letzter Woche haben sich nach bisherigen Erkenntnissen 15 Studenten der Hotelfachhochschule Lausanne angesteckt. Laut dem Waadtländer Kantonsarzt Karim Boubaker steigen die Zahlen täglich. Er erklärt: «Da keine vollständigen Kontaktlisten vorhanden waren, haben wir gemeinsam mit der Schule entschieden, eine umfassende Quarantäne für alle 2500 Studierenden des Bachelor-Studiengangs zu erheben.»

Sind solche Massenquarantänen auch in anderen Kantonen denkbar?

«Ja», sagt etwa Gundekar Giebel, Kommunikationsleiter der Berner Gesundheitsdirektion. Entscheidend sei, ob das Contact-Tracing möglich sei: «Bei diffusen Ansteckungsketten ist eine Quarantäne grösseren Ausmasses durchaus möglich, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.»

Ab dem 1. Oktober sind Grossveranstaltungen wieder erlaubt. Droht eine Quarantäne-Flut?

Das kommt darauf an, wie gut die Schutzkonzepte eingehalten werden. Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte, sagt: «Das Beispiel macht eines deutlich: Es ist lohnenswert, sich an die Regeln zu halten, und bei Veranstaltungen Kontaktadressen aufzunehmen. Wenn dies unterlassen wird, vergrössert sich der unkontrollierte Personenkreis, der angesteckt werden könnte.»

Dürfen die Behörden Personen in Quarantäne schicken, wenn gar nicht klar ist, ob sie an der Veranstaltung waren?

«Ja», sagt Daniel Dauwalder, Mediensprecher des Bundesamts für Gesundheit. Rudolf Hauri bestätigt: «Gemäss Epidemiengesetz kann eine Person, die krankheits- oder ansteckungsverdächtig ist, unter Quarantäne gestellt werden.» Diese Begriffe seien «weit gefasst», da Quarantäne-Entscheide situationsabhängig gefällt werden müssten. «Wenn nicht klar ist, wer tatsächlich mit wem engeren Kontakt hatte, müssen mehr Personen in die Quarantäne geschickt werden.» Vorgaben oder Limiten zu dieser Zahl gebe es nicht.

Könnten alle Besucher eines Fussballspiels in Quarantäne geschickt werden?

Das ist unwahrscheinlich. Hauri: «Die Schutzkonzepte der Sportveranstaltungen sehen strenge Regeln vor, etwa mit personalisierten und nummerierten Sitzplätzen.» Auch Giebel von der Berner Gesundheitsdirektion sagt: «Wenn in einem Stadion alle Personen eine Maske tragen und nach Ende der Veranstaltung eine Person positiv auf Covid-19 getestet wurde, genügt es in den meisten Fällen, nur das nächste Umfeld in Quarantäne zu schicken.»

Können Massenquarantänen das Contact-Tracing entlasten?

Giebel sagt: «Ja, sehr. Wenn Contact-Tracing wegen einer steigenden Zahl von Fällen verunmöglicht wird, dann müssen andere Massnahmen umgesetzt werden.»

Wer kommt für den Lohnausfall auf?

Wer von den Behörden in Quarantäne geschickt wird, hat Anspruch auf Erwerbsersatzentschädigung des Staates. Für Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands, sind deshalb Vorfälle wie derjenige in Lausanne unbedingt zu vermeiden: «Wenn Tausende Menschen in Quarantäne müssen, wäre der wirtschaftliche Schaden gross. Die Schutzkonzepte sind zwingend einzuhalten.»

Können die Veranstalter haftbar gemacht werden, wenn sie die Schutzkonzepte unzureichend umgesetzt haben?

«Das hängt sehr stark von den konkreten Umständen ab und kann ohne Kenntnis der genauen Sachlage und der kantonalrechtlichen Bestimmungen nicht beantwortet werden», sagt Hauri.