70 Milliarden Franken

Müssen wir wegen Staatsschulden mehr Steuern zahlen?

Um der angeschlagenen Wirtschaft zu helfen, wirft der Bund Milliarden Franken auf. Damit steigen die Staatsschulden massiv. Spüren werden das die Steuerzahler über Jahre hinweg.

Laut Credit Suisse steigen die Staatsschulden wegen der Corona-Krise massiv an.

20 Milliarden hat Finanzminister Ueli Maurer Ende März zur Rettung der Schweizer Firmen gesprochen. Bei diesen Überbrückungskrediten ist es nicht geblieben: Mit etlichen Massnahmen wie Kurzarbeit und Notpaketen hilft der Bund der Wirtschaft durch die Corona-Krise. Das hat die Schweiz inzwischen rund 70 Milliarden Franken gekostet. Damit steigen die Staatsschulden massiv an, wie die Credit Suisse in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Schuldenquote wird deshalb von rund 26 auf 34 Prozent steigen, wie die Ökonomen der Credit Suisse schätzen. Bedingung sei dabei, dass sich die Kantone und Gemeinden nicht weiter verschuldeten. Die finanzielle Lage der Schweiz wird sich also verschlechtern.

Zinsen bleiben trotz Verschuldung tief

Doch ganz so trüb scheinen die Zukunftsaussichten für die Eidgenossenschaft dann doch nicht zu sein: Trotz Corona-Krise ist die Schweiz im internationalen Vergleich nicht sehr hoch verschuldet. So erfüllt sie nach wie vor die sogenannten Maastricht-Kriterien der Eurozone. Diese sollen die Leistungsfähigkeiten der einzelnen nationalen Wirtschaftsräume in der EU fördern.