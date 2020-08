vor 1h

Frankreich droht Risikoliste Müssten auch Einkaufstouristen in Quarantäne?

Mit Frankreich könnte bald auch ein Nachbarland die Bedingungen für die Quarantäneliste erfüllen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

von Daniel Waldmeier

Darum gehts In Frankreich steigen die Corona-Neuinfektionen wieder stark an.

Käme das Land auf die Quarantäneliste, könnte die Schweiz Grenzgänger von einer Quarantänepflicht ausnehmen.

Einkaufstouristen müssten sich wohl einschliessen.

Der Bund hat die Balearen, Belgien, Albanien und weitere Gebiete auf die Quarantäneliste gesetzt. Wegen steigender Fallzahlen könnte auch Frankreich auf dem Index landen. Am Dienstag hat Frankreich mit einer Maskenpflicht in Büros auf die steigende Zahl der Neuinfektionen reagiert. Doch was würde eine Aufnahme eines Nachbarlandes bedeuten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann käme Frankreich auf die Liste?

Das Land zählt 43 Fälle pro 100’000 Einwohner in den letzten 14 Tagen – das sind über 40 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut Prognosen der Uni Genf könnte es bald die Kriterien für eine Quarantänepflicht erfüllen. Ab einer Inzidenz von 60 (siehe Box unten) kommt ein Land laut der Verordnung des Bundesrates auf die Quarantäneliste.

Wer müsste in Quarantäne?

Laut der geltenden Verordnung müssten alle Personen, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikoland waren, für zehn Tage in Quarantäne. Das trifft die Touristen, die an der Côte d’Azur Ferien machen oder Paris bereisen. Ausnahmen gibt es für Grenzgänger, die in unverzichtbaren Sektoren arbeiten: LKW-Chauffeure, Lokführer, Piloten, Ärzte, Pfleger, Sicherheitsleute oder Diplomaten. Möglich sind laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) auch weitere Ausnahmen für Personen, die täglich aus beruflichen Gründen einreisen. So durften Grenzgänger auch während der ersten Welle ihrer Arbeit nachgehen.

Was ist mit den Einkaufstouristen?

Wer bei Carrefour oder Casino einkaufen geht, müsste voraussichtlich ebenfalls in Quarantäne. «Einkaufen in Frankreich dürfte nicht ohne Quarantäne bei der Rückkehr möglich sein», heisst es dazu beim Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt.

Was würde die Aufnahme für Grenzregionen bedeuten?

180’000 französische Grenzgänger arbeiten in der Schweiz, besonders in der Westschweiz sind die Länder eng verwoben. Doch auch in Basel-Stadt arbeiten 17’600 französische Grenzgänger. «Käme Frankreich auf die Quarantäneliste des Bundes, würde das die Region wieder vor grosse Herausforderungen stellen. Dabei geht es nicht nur um Arbeitskräfte, welche die Grenze überqueren, sondern auch um das Bild und die Erfahrung mit geschlossenen Schlagbäumen zwischen den beiden Ländern.»

Welche anderen Gebiete sind ebenfalls Kandidaten für die Risikoliste?

Paraguay, Libyen und Libanon haben den Schwellenwert bereits überschritten. In Europa nähern sich die Niederlande mit 46 Fällen pro 100’000 in 14 Tagen dem kritischen Wert an. Hier gibts die vollständige Liste der Risikogebiete.