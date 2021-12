Cape Girardeau, Missouri : Mugshot mit Zahnpasta-Lächeln – zuvor tötete sie ihren Freund mit Schwert

Brittany Wilson strahlt auf dem Polizeifoto, als ob sie keine Sorgen auf der Welt hätte. Dabei hat sie zuvor erst gerade gestanden, ihren Freund umgebracht zu haben.

Was für ein strahlendes Lächeln: Der Mugshot von Brittany Wilson ist nicht eben typisch für ein Polizeifoto.

Sie ist des Mordes angeklagt und sitzt nun im Gefängnis in der Stadt Cape Girardeau, Missouri.

In Missouri gestand eine Frau, ihren Freund mit einem Schwert getötet zu haben. Davor hätten sie Drogen konsumiert.

Im Südosten des US-Bundesstaates Missouri verhaftete die Polizei in der Stadt Cape Girardeau eine 32-Jährige, die ihren Freund offenbar mit einem Schwert getötet hatte.

Beamte trafen Brittany Wilson auf der Veranda des Hauses an, in dem ihr Partner wohnte. Ihre Kleidung war voller Blutflecken und sie gestand sofort, den 34-jährigen Harrison mit mehreren Hieben im eigenen Keller getötet zu haben.

Der Grund: Ihr Lebensgefährte habe seit mehreren Monaten «mehrere andere Wesen», die in seinem Körper lebten, und davon habe sie ihn nun befreit. Später berichtete Wilson den vernehmenden Beamten, dass sie und ihr Freund am Vortag Drogen wie Methamphetamin genommen hatten, wie US-Medien berichten.

Zwei Millionen Dollar in bar

Die 32-Jährige wurde nun wegen Mordes ersten Grades angeklagt und in das Stadtgefängnis von Cape Girardeau gebracht. Nähere Einzelheiten gab die Polizei bislang nicht bekannt.

Auf dem Polizeifoto zeigte Wilson ein strahlendes Lächeln. Möglicherweise verging ihr das, als das Gericht ihre Kaution auf 2 Millionen Dollar in bar festsetzte. Auf dem Facebook-Konto der Polizei von Cape Girardeau kommentierte ein User den untypischen Mugshot: «Don’t do drugs, kids. Meth is bad.»