Über 60 Meter: Mujinga Kambundji krönt sich in der Halle zur Europameisterin

Die Favoritenrolle war vor dem Final über 60 Meter der Frauen an der Hallen-EM in der Türkei klar verteilt. Weltmeisterin Mujinga Kambundji war die Frau, die es zu schlagen galt, doch Kambundji hielt dem Druck stand. Nach einem schnellen Start liess sie sich die Goldmedaille nicht mehr nehmen und sprintete souverän zum Sieg. Nur sieben Sekunden brauchte die 30-Jährige für den Sieg. Damit war sie nur wenig langsamer als bei der WM vor einem Jahr.

Hinter Kambundji laufen Ewa Swoboda (Pol, 7,09) und Darryl Neita (Gb, 7,12) aufs Podest. Für die Bernerin ist es schon die achte Medaille an einem Grossanlass. Besonders die letzten zwölf Monate waren mit Hallen-Gold an der WM und Gold und Silber an der EM in München grandios.