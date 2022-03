Riesen-Erfolg – Sensationell – Mujinga Kambundji sprintet zum WM-Titel über 60 m! 

In Belgrad befinden sich derzeit die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten. In der serbischen Hauptstadt findet an diesem Wochenende die Hallen-WM statt. Mit dabei ist auch die Schweizer Sprinterin Mujinga Kambundji. Über 60 Meter gehörte die Bernerin zu den grössten Favoritinnen. Vor dem Wettkampf liefen nur zwei Athletinnen schneller als die 29-Jährige.

Im Halbfinal am frühen Freitagabend zeigte sie einen souveränen Auftritt und qualifizierte sich ohne Probleme für den Final. Um 20.52 Uhr war es dann soweit: Kambundji rannte um eine Medaille. Und die Bernerin zeigte eine sensationelle Leistung: Sie gewann mit Schweizer Rekord und in der Zeit von 6,96 Sekunden – es ist dies auch die Jahresweltbestleistung – den Weltmeistertitel! Was für ein Erfolg für Kambundji! In der Geschichte der Hallen-WM waren nur drei Athletinnen je schneller als Kambundji.

Es ist bereits die dritte Medaille für die Sprinterin an einem Grossanlass. Bei der WM 2019 in Doha über 200 Meter draussen holte sie Bronze. Die gleiche Farbe gab es über 60 m in der Halle in Birmingham an der WM 2018. Zu ihrem grossen Palmares gehören dazu auch zwei Einzüge in den Olympiafinal. Im letzten Jahr war die Bernerin in Tokyo über 100 und 200 Meter in der Entscheidung dabei – zu einer Medaille reichte es da jedoch nicht.