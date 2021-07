Mujingas jüngere Schwester - Ditaji Kambundji lässt Konkurrenz keine Chance und wird U20-Europameisterin

Getty Images for European Athletics

Die 19-Jährige gewinnt all ihre Läufe.

Ditaji Kambundji, die jüngere Schwester von Sprinterin Mujinga Kambundi, sorgt an der U20-EM in der estnischen Hauptstadt Tallinn für Furore. Die 19-Jährige egalisierte im Vorlauf über 100 m Hürden den Championship-Rekord. Die 13,09 hatten 26 Jahre lang bestanden.

Kambundji legte im Halbfinal noch eine Schippe drauf und pulverisierte den Rekord in 13,01 s.

Im Final war ein Erfolg der Favoritin also zu erwarten. «Wenn's gut kommt, will ich Gold gewinnen», hatte sie vor der EM im Schweizer Fernsehen gesagt. Und es kam gut: Ditaji Kambundji sprintete in 13,03 ins Ziel und sicherte sich souverän EM-Gold – ein neuer Rekord gelang ihr jedoch nicht mehr.