Wegen der Pandemie

«Mulan» überspringt das Kino und startet direkt auf Disney+

Der Kinostart des Live-Action-Remakes ist bereits dreimal verschoben worden. Nun steht fest: Der Blockbuster erscheint stattdessen auf dem Streamingdienst Disney+.

Zusätzlich zum Monatsabo (in der Schweiz 9.90 Franken) kostet die Miete des Films in den USA 30 Dollar. Wie es in der Schweiz aussieht und ob der Film auch ohne Abo bei Disney+ erhältlich sein wird, konnte Disney Switzerland auf Anfrage von 20 Minuten zunächst nicht sagen.

Trotz der neuesten Entwicklungen wird der Blockbuster, dessen Produktion rund 180 Millionen Franken kostete, in einigen Kinos laufen – halt nur in Ländern, in denen die Covid-Bestimmungen dies erlauben. In China ist dies etwa gar nicht möglich, in den USA komme es gemäss Disney stark darauf an, wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen entwickeln wird.