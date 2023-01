Schauspielerin Alidoosti im Iran auf Kaution freigelassen

Mitglied der iranischen Revolutionsgarden erschossen

Im Iran ist staatlichen Medien zufolge ein Angehöriger der mächtigen Revolutionsgarden erschossen worden. Der Mann sei in der Nähe seines Wohnsitzes am Dienstagabend in der Hauptstadt Teheran getötet worden, hiess es in einer Polizeimitteilung, die am Mittwoch von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zitiert wurde. Er sei «von vier Kugeln vor seinem Haus» getroffen worden, nachdem er «von Unbekannten ins Visier genommen worden war». Die islamische Republik Iran wird seit September von regierungskritischen Protesten erschüttert. In den zurückliegenden Monaten waren mehrere Mitglieder der Revolutionsgarden, der Eliteeinheit des Iran, getötet worden. (AFP)