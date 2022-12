Iran : Mullah-Regime lässt weiteren Demonstranten öffentlich hängen

Der Iran hat die Hinrichtung eines zweiten vor dem Hintergrund der landesweiten Proteste Festgenommenen bekanntgegeben. Das dem Justizwesen unterstellte Nachrichtenportal Misan identifizierte den getöteten Mann am Montag als Madschidresa Rahnaward. Er war dafür verurteilt worden, am 17. November angeblich zwei Angehörige der Sicherheitskräfte in Mesched, der Hauptstadt der Provinz Chorassan, erstochen und vier weitere verletzt zu haben. Wie Focus berichtet, sei Rahnaward am Montag in der Stadt Maschad öffentlich gehängt worden.