Madonna lässt ihr Team gratis arbeiten und kassiert dafür einen Shitstorm

Madonna hat am Sonntag auf Instagram über ihr ausverkauftes «V»-Magazincover gesprochen – und daraufhin eine Vielzahl von negativen Kommentare erhalten. Gemeinsam mit dem Fotografen Steven Klein hatte die Queen of Pop für die aktuelle Ausgabe der Modezeitschrift eine umfassende Fotoserie auf die Beine gestellt. Nun plaudert sie aus, dass das involvierte Team nicht für seine Arbeit bezahlt worden sei.

So schreibt die 63-Jährige in ihrem Insta-Beitrag: «Ich bin stolz, dass wir trotz aller Hürden und mit sehr wenig Unterstützung von nicht-künstlerisch veranlagten Menschen, die uns zurückgehalten haben sowie kaum vorhandenem Budget noch immer in der Lage waren, Kunst zu machen.»

Sie gibt an, dass ihr dies gelungen sei, weil die ins Projekt involvierten Leute «auf Sofas geschlafen und lange sowie umsonst gearbeitet haben, um Madam zu unterstützen, die nicht nur hier ist, um den Frieden zu stören, sondern um die Kunst am Leben zu erhalten.»

Madonna wird Ausbeutung vorgeworfen

Auch eines der Fotos in Madonnas Post, auf dem Klein ihr ein Messer an den Hals hält, wird kritisiert. «Ich habe die Gewalt gegen Frauen und die ‹Kunst›, die sie darstellt, so verdammt satt», schreibt eine Userin. Eine weitere meint: «Madonna, bitte posiere nicht mit einer Person, die dir ein Messer an die Kehle hält – das ist wirklich schlimm!» Bisher hat sich Madonna noch nicht zum Shitstorm geäussert.