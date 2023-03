Credit Suisse: Das bedeutet das Bank-Aus für den Sport

Bei der Credit Suisse heisst es am Montag auf Anfrage von 20 Minuten: «Wir werden unsere entsprechenden Engagements vorderhand unverändert weiterführen.»

Gerade im Fussball investierte die Bank viel Geld in den Schweizer Verband und Liga.

Schweizer Nati

Die Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) und der Credit Suisse ist eine Erfolgsgeschichte. Seit 1993 engagierte sich die CS als Hauptpartnerin – und knüpfte das Sponsoring an die Bedingung, dass die Hälfte in den Nachwuchs investiert wird. Die A-Nati der Männer qualifizierte sich seither vier Mal für eine EM und fünf Mal für eine WM. Auch die Frauen-Teams unterstützt die CS und bezahlte seit vergangenem Jahr für die A-Nati die gleichen Erfolgsprämien wie bei den Männern. Der Verband erhält jährlich mehrere Millionen Franken von der CS.

«Wir haben bestehende Verträge bis zum 30. Juni 2024 mit der Credit Suisse. Unsere Ansprechpersonen haben uns am Montag zugesichert, dass sie diese Verträge sicher bis zum Ende erfüllen werden», sagt SFV-Medienchef Adrian Arnold. Das sei eine sehr gute Neuigkeit für den Fussball und den ganzen Schweizer Sport. «Wir wünschen uns, dass wir diese erfolgreiche Partnerschaft weiterführen können – auch über die bisher vereinbarte Zeit hinaus, in welcher Form auch immer», so Arnold. Man habe auch von der Credit Suisse Signale erhalten, dass Interesse vorhanden ist, die Partnerschaft weiterzuführen. «Stand heute gehen wir nicht davon aus, dass wir einen neuen Partner brauchen.»