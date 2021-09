Rückholung von Covid-Patienten : Multiresistente Keime könnten Spitäler zusätzlich belasten

Rund 80 Personen warten im Ausland darauf, zurück in die Schweiz geholt zu werden. Sie könnten Keime in sich tragen, bei denen Antibiotika nicht mehr anschlagen.

«Swissnoso hat zahlreiche Meldungen von Covid-19-Patienten erhalten, welche aus dem Ausland repatriiert wurden und mit multiresistenten Erregern kolonisiert oder infiziert sind», heisst es demnach in einer Mitteilung. Und Walter Zingg, seines Zeichens leitender Arzt der Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich, ergänzt, man habe «bereits wiederholt Keime gefunden, bei denen die gängigen Antibiotika nicht mehr wirken». Die Sorge rühre daher, dass die Situation bezüglich Antibiotikaresistenzen an Schweizer Spitälern im Vergleich mit dem Ausland kontrolliert sei.

«Haben Situation im Griff»

Da weltweit jedoch viele Länder einen verbreiteten Einsatz von Antibiotika hätten, seien problematische Erreger vor allem in Spitälern sehr verbreitet. «Wer zum Beispiel in Indien oder Nordafrika im Spital war, ist praktisch immer mit resistenten Keimen besiedelt», sagt Philipp Jent, Infektiologe am Inselspital Bern, dem «Tagi». Ähnlich sei die Situation in europäischen Ländern wie Italien, Rumänien, Griechenland und eben auch den Balkanländern. Jent erwartet, dass viele, die aus diesen Ländern zurückgeholt werden, multiresistente Keime in sich tragen. Je länger der Spitalaufenthalt im jeweiligen Land dauere, desto höher sei das Risiko.