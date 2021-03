Am besten bezeichnet man das äussere Geschlechtsorgan als Vulva und das innere Geschlechtsorgan als Vagina oder Scheide.

Bettina Roth, bei ei n er Strassenumfrage von 20 Minuten bezeichnen Passanten das primäre weibliche Geschlechtsorgan mit Begriffe n wie « Muschi », «Mumu» oder «Pussy». Was denken Sie darüber?

Wenn im privaten Bereich, etwa in einer Partnerschaft, von « Muschi» gesprochen wird, ist das nicht unbedingt abwertend gemeint. Der Sprachgebrauch unterscheidet sich auf der persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Ebene. Es ist immer zu schauen, in welchem Kontext welche Wörter angemessen sind.

Diese Begriffe sind wohl als Referenz an Bezeichnungen aus dem Kamasutra zu verstehen, um das Aussehen verschiedener Vulven zu beschreiben. Die junge Generation, die sexuell noch unerfahren ist, kann mit diesen Metaphern meist nur wenig anfangen und solche Begriffe sind in der Bildungssprache nicht geeignet.

Was soll man denn stattdessen sagen?

Es wäre wichtig, wenn alle die Fachbegriffe kennen würden. Am besten bezeichnet man das äussere Geschlechtsorgan als Vulva und das innere Geschlechtsorgan als Vagina oder Scheide.

Ganz lange wurde die Vulva als schwarzer Fleck wahrgenommen. Das liegt sicher daran, dass der weibliche Intimbereich und die weibliche Lust lange tabuisiert wurden. « Unten » oder « zwischen den Beinen » sind Formulierungen, die früher häufig verwendet wurden. Oder aber man sagte gar nichts. In der Vergangenheit sprach man auch vom Schambereich. Da die Geschlechtsorgane aber nichts sind, wofür man sich schämen muss, wird heute eher vo m Intimbereich gesprochen.

Warum wissen so viele nicht, dass das äussere weibliche Geschlechtsorgan Vulva heisst?

Grundsätzlich ist es ein pädagogisches Versäumnis, hat aber bestimmt auch mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun. Es schwingt eine Unsicherheit mit, das weibliche Geschlechtsorgan beim Namen zu nennen. Eine Hypothese ist auch, dass Buben leichter mit dem Penis in Kontakt treten und ihn sehen können. Um die ganze Vulva zu sehen, bedarf es eines Spiegel s .

Gut wäre, wenn Kinder von klein auf lernen , was Penis und Vulva sind . Die Wörter können etwa bei Pflegehandlungen integriert werden. Beim Waschen des Babys sagt man ja auch: « Jetzt waschen wir noch dein Gesicht». So sollte es auch beim Waschen der Vulva oder des Penis sein. Das eigene Geschlechtsorgan ist somit kein blinder Fleck mehr. Wenn Familien andere Wörter bevorzugen, ist das auch in Ordnung. Wichtig ist, dass das Kind überhaupt ein Wort hat.