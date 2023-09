Baschi spricht offen über sein Alkoholproblem

Er trinke sich vor Events und Auftritten Mut an, so der 37-Jährige.

Jüngst war Baschi Gast im SRF3-Format «Focus». Dort sprach der 37-Jährige mit Stefan Büsser (38) offen über sein Verhältnis zu Alkohol. Der Moderator fragte ihn im Anschluss direkt, ob er ein Problem mit Alkohol habe und betonte: «Ich möchte, dass du mir die Frage als Freund beantwortest.» Baschi wich der intimen Frage zunächst aus. «Dass ich dieses Rockstar-Image wirklich lebe, ist vielleicht auch dumm von mir», so der Sänger. Events, wie die Swiss Music Awards , würden ihm Angst einjagen, erzählt er. «Ich bin oft so unsicher bei diesen Anlässen, dass ich mir Mut ansaufen muss. Es ist ein gefährlicher Mix, das muss ich schon sagen», gibt er offen zu.

Halt findet er bei seiner Frau Alana Netzer (36). Dank ihr habe er den Alkoholkonsum und die Angst besser unter Kontrolle. Aus dem Umfeld hagelt es immer wieder Kritik, meint der Sänger. «Sie fragen sie, wie sie das schafft mit mir. Das finde ich fast ein bisschen gemein», so der Baselbieter. Baschi würde sich an diesen Events nämlich in einer Ausnahmesituation befinden. «Das sind rare Momente. Der rote Teppich und die Bühne bestimmen nicht mein Leben.» Büsser erwidert jedoch: «Du trinkst nicht nur, wenn du auf der Bühne bist.» Er könne ohne, sei dem Alkohol aber nicht abgeneigt, meint der Sänger darauf.

Baschi in der Sendung von Stefan Büsser genervt

Stefan Büssers Frage bringt Baschi sichtlich aus dem Konzept. «Du regst mich auf», wirft er dem Moderator an den Kopf. Er versichert, dass er an sich arbeite – manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Erfolg. Momentan achte er aber zu wenig auf seine Gesundheit. «Ich habe zu viel gefeiert, das Leben, mich und dass die Leute Freude an mir und meiner Musik haben. Ich bin nicht so in meiner Mitte, wie ich gerne wäre», gibt er zu.