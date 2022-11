Nati-Coach Murat Yakin ärgert sich vor der WM-Hauptprobe

Eine Woche vor dem ersten WM-Spiel gegen Kamerun steht für die Nati die Hauptprobe an. In Abu Dhabi testet das Team von Murat Yakin am Donnerstag gegen Ghana. Gerne hätte der Nati-Coach dabei in der ersten Halbzeit auf sein Stammpersonal vertraut, um die zweiten 45 Minuten dann den Reservisten zu schenken. Doch aus dem grossen Durchwechseln zur Pause wird wohl nichts werden.