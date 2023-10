Nati-PK: Murat Yakin gibt seinen Kader bekannt

«Noah überzeugt mit seiner schnellen und kraftvollen Spielweise. Er kommt dank seiner Tore mit viel Selbstvertrauen in die Nationalmannschaft. Wir sehen aktuell einen Noah in einer super Verfassung. Ich schaue ihn an in den nächsten Trainings. Er hat die Chance auf einen Platz in der Startelf.» Über Okafors Jokerrolle bei Milan sagt er: «Okafor kann von Spielern wie Leao und Giroud nur profitieren.»