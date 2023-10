Nati: Murat Yakin schreibt Geburtstagskarte mit ChatGPT

Nati-Coach Murat Yakin war zu Gast in einem SRF-Podcast und erzählt dort Anekdoten aus seiner Karriere und seinem Privatleben.

So liess er etwa zu Beginn seiner Karriere einst seine Mutter im Concordia-Mannschaftsbus mitfahren.

Nächste Woche stehen in der EM-Quali für Murat Yakin und die Schweizer Nati Spiele gegen Israel und Belarus an. Vor diesen ist der Coach zu Gast bei «Comedymänner». So heisst der Comedy-Podcast von SRF mit Stefan Büsser, Aron Herz und Michael Schweizer.

Yakin über sein Geburtstagsgeschenk für seine Frau …

Der Nati-Trainer erklärt, seine Frau hätte kürzlich Geburtstag gehabt. Als Geschenk hätte er ihr dabei einen grossen Blumenstrauss gekauft. Das Glückwunsch-Kärtchen dazu schrieb Yakin aber nicht selbst, wie er verrät. «Ich dachte mir: ChatGPT, machen wir das», sagt er und ergänzt auf Nachfrage von Büsser, er habe einfach die zwei Worte «romantischer Text» in das Programm eingeben und daraufhin die Vorlage für die Karte erhalten. «Ich war nicht gerade der Beste in der Schule – dann noch ein paar Zeilen zu schreiben, wird schwierig», verteidigt sich Yakin augenzwinkernd für seine Aktion, die Gattin Anja aber bemerkte. «Sie meinte: ‹In 21 Jahren hast du mir noch nie einen Brief geschrieben›», so der Basler.

seine Mutter im Mannschaftsbus ­…

Als kleiner Junge lernte Yakin einst bei Concordia Basel das Fussball ABC. In der Zeit sei es vorgekommen, dass seine Mutter Emine die Aufstellung diktierte. Und das ging so: Der Bus für die Auswärtsfahrten hatte nur begrenzt Platz. Die Folge war, dass jeweils ein Spieler daheim bleiben musste, wenn Mama Yakin mitreiste. Seine Mutter habe dann kurzerhand auch jeweils gleich das Traineramt übernommen, so der Nati-Trainer.

seine Anfänge bei GC …

Nach seiner Juniorenzeit bei Concordia Basel lancierte Yakin Anfang der 1990er-Jahre bei GC seine Karriere als Fussballprofi. Auf die Frage Büssers, ob es ihm als gebürtigem Basler wehgetan habe, beim Rivalen aus Zürich zu spielen, meint Yakin: «Nein, ganz und gar nicht. Irgendwo musst du mal anfangen». Der Nati-Trainer nimmt den Steilpass von GC-Fan Büsser auf und scherzt: «Ein bisschen Sozialhilfe musst du ja auch noch leisten.».

Mit Pascal Zuberbühler (l.) als Goalie feierte Murat Yakin unter Trainer Christian Gross beim FC Basel grossartige Erfolge. freshfocus

wieso er Christian Gross duzen darf …

Zum Ende seiner Spielerkarriere hin kehrte Yakin zum FC Basel hin zurück, wo er unter Trainer Christian Gross grosse Erfolge feierte. «Nur Zubi und ich mussten Gross nicht siezen», verrät der frühere FCB-Abwehrchef. Dies, weil man sich schon aus früheren Tagen bei GC kannte. Murats Bruder hätte Gross jeweils mit «Sie Hakan» angesprochen.

über Kabinen-DJ Breel Embolo …

Wie die Nati-Doku «The Pressure Game» enthüllte, laufen bei der Nati auch mal Songs wie der Gölä-Klassiker «Schwan» in der Garderobe. Yakin erklärt dazu: «Unser Kabinen-DJ ist Breel». Der zurzeit verletzte Embolo hätte Yakin bei dessen Debüt extra für ihn das türkische Lied Şımarık - Simarik - Kiss Kiss von Tarkan abgespielt.

Breel Embolo liess bei Yakins Trainerdebüt in der Nati ein türkisches Lied in der Kabine laufen. freshfocus

seine Zeit bei Sion …

«Es waren super neun Monate, bis auf die letzten fünf Minuten», bilanziert Yakin seine Trainerstation beim FC Sion. Er habe sich damals für das Abenteuer im Wallis entschieden, weil er die Leidenschaft von Club-Boss Christian Constantin «hautnah erleben» wollte. «Er ist mit Herz und Seele dabei, macht viel für den Schweizer Fussball», lobt Yakin «CC» und fügt an: «Wenn du aber drei Mal nacheinander verlierst, darfst du nicht in seiner Nähe stehen und musst davon laufen». Auf die Frage, ob Constantin wenigstens gut zahle, sagt Yakin: «Wir sind immer noch am Streiten».