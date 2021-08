Nachfolger von Petkovic - Überraschung ist perfekt – Murat Yakin wird der neue Nati-Trainer

Unterschrieben ist der Vertrag zwar noch nicht. Aber das soll am Montag geschehen. Die Vorstellung soll dann am Nachmittag erfolgen. Dass es Murat Yakin wird, überrascht. In den letzten Tagen sind immer eher andere Namen genannt worden. Challendes oder Weiler eben.

Yakin bringt viel Erfahrung mit

Nach mehr als einem Jahrzehnt mit Trainerstationen überall im Schweizer Profifussball (u.a. Basel, GC, Thun und Sion) und im Ausland (Spartak Moskau) übernimmt der 49-fache Nationalspieler jetzt also die Schweizer Nati. Yakin hat viel Erfahrung, mit dem FC Basel erreichte er 2013 etwa den Halbfinal in der Europa League. Und: Aus seiner Zeit als FCB- und GC-Coach kennt der 46-Jährige bereits einige Nati-Stars. Ob das der Grund war, dass sich die Verantwortlichen für ihn entschieden haben?

Fakt ist: Die Fussstapfen, in die Yakin treten wird, sind gross. Vladimir Petkovic hatte die Schweizer Fussballnationalmannschaft im Jahr 2014 von Ottmar Hitzfeld übernommen. Er führte die Nati nacheinander an die EM 2016 in Frankreich, die WM 2018 in Russland und jüngst an die EM 2020, die mit einem Jahr Verspätung über den ganzen europäischen Kontinent verteilt durchgeführt wurde.