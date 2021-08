Nachfolger von Petkovic : Murat Yakin wird der neue Nati-Trainer

Der Nachfolger von Vladimir Petkovic ist gefunden. Murat Yakin übernimmt die Fussballnati.

Dass es Murat Yakin wird, überrascht. In den letzten Tagen sind immer eher andere Namen genannt worden. In der letzten Woche hatten grosse Namen wie Arsène Wenger und Jogi Löw abgesagt. Die beiden Trainer standen bei der 20-Minuten-Communty hoch im Kurs. Ebenfalls erfreut wäre die Community mit Marcel Koller gewesen, der Rund 21 Prozent aller Stimmen erhielt. Wie der « Blick » allerdings schreibt, wurde Koller erst gar nicht für Gespräche mit den Verantwortlichen eingeladen.

Unterschrieben ist der Vertrag zwar noch nicht. Aber das soll am Montag geschehen. Die Vorstellung soll dann am Nachmittag erfolgen.

