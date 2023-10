Murg: Kastanienbäume in Gefahr – Darum beschützen nun Ranger den Wald 

Murg SG hat den grössten Kastanienwald seiner Art und lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Dies bringt nun die edlen Bäume in Gefahr.

Wegen der vielen Touristinnen und Touristen seien oft nicht so viele Kastanien auf dem Boden wie erwartet. Deshalb schlagen manche der Besucherinnen und Besucher die Kastanien selbst von den Bäumen.

Die Kastaniensaison ist da und der Kastanienweg in Murg SG lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Der Herbst ist da, mit seinen milderen Temperaturen und den Bäumen, die sich in verschiedenen Farben zeigen. Die Herbstfans freuts und ihr Terminkalender ist wohl bereits mit Aktivitäten gefüllt , die zu dieser Jahreszeit passen. Neben dem Blättersammeln steht für manche auch der Kastanienweg in Murg SG auf dem Plan.

Verständlich, denn er ist mit über 1850 Edelkastanienbäumen der grösste seiner Art. An keinem anderen Ort nördlich der Alpen finde man mehr Bäume . Doch genau dieser Tourismus stellt nun ein Problem dar.

Touristen schlagen Kastanien von den Bäumen

Die Regeln sind einfach: Auf dem Kastanienweg dürfen die Besucherinnen und Besucher alle Marroni sammeln, die bereits am Boden liegen. In der Saison, die etwa von Mitte September bis Ende Oktober dauert, seien an den Wochenenden bis zu 400 Personen pro Tag unterwegs, um genau dies zu tun. Josef Kühne ist der Präsident des Vereins Pro Kastanie Murg und äussert sich besorgt gegenüber «SonntagsBlick».