Österreich: Chaos nach Murgängen und Hochwasser

«Bleiben Sie zu Hause!», appellieren in ganz Kärnten die Feuerwehren an die Bürger. In zahlreichen Gemeinden in der Steiermark und in Kärnten musste aufgrund der katastrophalen Unwetter und der Überschwemmungen Zivilschutzalarm ausgerufen werden. Der Kärntner Ort Eisenkappel war durch die Wassermassen von der Aussenwelt abgeschnitten, Orte in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt standen direkt vor Evakuierungen. Von der Wassergenossenschaft Eis in Ruden hieß es, dass Trinkwasser aus der Leitung wegen Verunreinigungen durch die Wassermassen abgekocht werden müsse.