Murgenthal: Zwei 15-Jährige stürzten mit Traktor den Hang herunter 

Am Sonntag ereignete sich um 17.15 Uhr in einem Waldstück zwischen Murgenthal AG und dem Weiler Walliswil ein Unfall. Auf einem schmalen Waldweg entlang der Murg waren zwei 15-Jährige auf einem landwirtschaftlichen Traktor unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. An einer engen Stelle blieb das rechte Vorderrad des Fahrzeugs an einem Holzzaun hängen, durchbrach diesen und rutschte seitlich ab. In der Folge stürzte der Traktor die steile Böschung hinab und kam am Ufer des Baches zum Stillstand.