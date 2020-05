Jeder mag Pizza

Murmeltier mampft unbeeindruckt Pizza

Das US-Amerikanische Philadelphia ist bekannt für Pizza. Offensichtlich nicht nur unter den menschlichen Erdbewohner.

Kristin Chalela Bagnell aus der US-Stadt Philadelphia hatte kürzlich Besuch von einem tierischen Pizzaliebhaber erhalten. Wie CNN berichtet, hielt sie auf Video fest, wie ein Murmeltier es sich in ihrem Garten gemütlich gemacht hat und ein Stück Pizza verdrückte.

Und sie postete es auf Facebook: «Nicht nur Menschen mögen Philly-Pizza», schrieb sie zu ihrem Video-Post, der bereits knapp 130’000 Views erzielte. Ihr Video zeigt das Nagetier, wie es vor ihrer Glastüre steht und anscheinend hereinäugt. Wie sich die Kamerafrau nähert, muss sie aber erfahren: Der Gast an ihrer Hintertüre ist überhaupt nicht an ihr interessiert.

Murmeli mampft einfach weiter

Der Nager mampft nämlich seelenruhig und trotz ihrer Anwesenheit hinter der Glasscheibe in kürzester Distanz weiter an seinem Snack. Es scheint, als ob das Tier die Welt um sich vergessen hat: Nicht einmal von den beiden Hunde, die ebenfalls interessiert zuschauen, lässt es sich stören.

Zur New York Post sagte Bagnell, das Murmeli hätte über eine Stunde damit zugebracht, die Pizza zu vertilgen. Für die Pizza-Stadt Philadelphia scheint sich also das amerikanische Sprichwort also zu bewahrheiten: «Jeder mag Pizza», nicht nur die Menschen.