Gossau SG: Grosskatzen lieben parfümierte Weihnachtspäckli 

Auch im Walter Zoo in Gossau SG wurde Weihnachten gefeiert. Viele der Zootiere erhielten an der langjährigen Tradition «tierische Weihnachten» sogar selbst Geschenke. In den Päckli befinden sich je nach Tierart andere Präsente. Löwen und Tiger erhielten – gemäss ihrer Lieblingsspeise – Fleisch geschenkt. Doch die Raubkatzen erhielten auch anderes.

Geschenke werden entweder geschickt oder gewaltsam geöffnet

Doch wie genau öffnen die Tiere die in Papier eingepackten Geschenke? Laut Walter Zoo gibt es verschiedene Möglichkeiten, an die Leckereien zu gelangen. «Mit dem Maul, mit den Krallen oder mit dem Schnabel. Je nach Tierart öffnen sie die Geschenke sehr geschickt oder mit Gewalt», sagt Harder.

«Die Besucher lieben die tierischen Weihnachten»

Auch in diesem Jahr zog der Anlass laut dem Walter Zoo eine grosse Anzahl Besuchende an. «Leider war das Wetter aber am 24. Dezember nicht sehr schön. Deswegen kamen etwas weniger Besuchende als am 25. und 26. Dezember», so Harder weiter.