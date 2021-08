40 Prozent weibliche Acts und Day Dance - Muse, Annenmaykantereit und Marteria headlinen das Openair St. Gallen 2022

Muse // Annenmaykantereit // Deichkind // Marteria // Kontra K // Alan Walker // Patent Ochsner // Tones and I // Mando Diao // Trettmann // Milky Chance // Zoe Wees // Sam Fender // Von Wegen Lisbeth // Giant Rooks // Juju // BHZ // Monolink // Kummer // Purple Disco Machine // Malaa // Stress // Loco Escrito // Provinz // Viagra Boys // Steiner & Madlaina // Jeans for Jesus // Priya Ragu // Dachs // Benjamin Amaru // Saint City Orchestra // Joya Marleen // Emilie Zoé // Andryy // Naomi Lareine // Ellas // Annie Taylor // Sensu // Mischgewebe // Femi Luna // Batbait // Camilla Sparksss

Neue Bühne: Intro

Tschüss «Musik uf de Gass»-Startrampe vor der Hauptbühne, die nur am ersten Festivaltag bespielt wurde und hoi Intro-Stage, die während aller vier Tage nice, kleinere Schweizer Acts sowie vielversprechende internationale Newcomer präsentiert. Die Bühne steht direkt an der Sitter in einem Zelt für knapp 1000 Fans. Die grosse Sitterbühne bleibt am Donnerstag, dem ersten Openairtag, übrigens nach wie vor still.