Langeweile?

Museen stellen ihre Kunstwerke als Malbücher zur Verfügung

Ist dir in der Quarantäne langweilig, dein «Malen nach Zahlen» noch nicht angekommen? Bei diversen Museen kannst du Werke aus ihrer Sammlung als Malvorlage herunterladen.

Normalerweise ist es verboten, auf bekannten und unbezahlbaren Kunstwerken herumzukritzeln. Nicht so bei der New York Academy of Medicine Library (NYAM): Um mehr Menschen für Kunst zu begeistern, haben sich die Verantwortlichen etwas spezielles einfallen lassen: Malbücher, aber mit Kunst.

Harleys, medizinische Zeichnungen und Comics

Zur Auswahl gibt es so ziemlich alles: Es finden sich Vintage-Poster von Harley-Davidson, klassische japanische Kunst, detaillierte medizinische Zeichnungen diverser Körperteile und Prozeduren, sowie Postkarten der Hawaii State Foundation on Culture and the Arts. Daneben gibt es auch noch mittelalterliche Zeichnungen aus Flora und Fauna, Märchen und viele andere interessante Motive.