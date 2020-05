#CuratorBattle

Museen zeigen ihre unheimlichsten Stücke

Der Lockdown macht erfinderisch: Auf Twitter zeigen Museen weltweit gerade ihre unheimlichsten Ausstellungsstücke. Und versuchen sich gegenseitig in Creepiness zu übertrumpfen.

Das Museum in Schottland hat ein sehr unheimliches Ausstellungsstück: Eine Art Meerjungfrau in einem Aquarium.

Ein besonders schräges Stück besitzen die Museums of the University of St Andrews: In ihrem Besitz befindet sich eine Schnupftabakdose, in der angeblich die Schamhaare einer Mätresse von George IV gelagert sein sollen.