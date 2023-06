«Museum Schaffen», Winterthur: Museum will jungen Menschen den Journalismus näherbringen

Ab dem 8. Juli steht das Museum Schaffen in Winterthur ganz im Zeichen des Journalismus.

Das Museum Schaffen in Winterthur steht ab dem 8. Juli ganz im Zeichen des Journalismus. Mit der Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit. Wir und der Journalismus», gehen die Ausstellerinnen und Aussteller den Fragen nach, wie Journalistinnen und Journalisten mit Informationen umgehen, wie sie arbeiten und wie eine Gesellschaft ohne ihren Beitrag aussehen würde.

Die Besucherinnen und Besucher tauchen in der Ausstellung in eine Welt der Mediengeschichte, Informationssuche und Meinungsbildung ein. Dabei durchlaufen sie fünf Bereiche und erleben anhand von interaktiven Stationen auf spielerische Weise, was es heisst, zu recherchieren und redaktionelle Entscheidungen zu treffen.