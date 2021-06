Shanghai - Museum wird nach «hässlicher und hässlicher»-Video geschlossen

«Sonst wird es hier zur Hölle»

Sein Werk an besagter Ausstellung ist ein Video-Artwork mit dem Titel «Uglier and Uglier» also «hässlicher und hässlicher». Gemeint sind damit 5000 Frauen, die von ihm in einem siebenstündigen Video bewertet werden. Diese 5000 Frauen filmte und fotografierte Song Ta auf einem Universitätscampus und ordnete sie nach seinem Gusto ein. Angefangen bei der seiner Meinung nach Hübschesten bis zur, wie er es nennt, Hässlichsten. «Wenn man also die Campus-Queen sehen will, muss man so früh wie möglich ins Museum gehen. Sonst wird es mit Einbruch der Dämmerung hier zur Hölle», sagt er.