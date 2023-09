«Music That Made Me»: Bei Whitney Houston bekommt DJ Gil Glaze immer Gänsehaut

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

«Bravo Hits». Das ist zwar eine Compilation-CD, aber ich erinnere mich, wie ich in den Exlibris ging und alle meine Lieblingssongs des Jahres darauf sah. Das Coole daran ist, dass ich vor ein paar Jahren auf dieser Compilation zu hören war, sodass sich der Kreis schloss.

Musik, die dich an deine Kindheit erinnert?

Coldplay! Jedes Mal, wenn ich einen Song höre, erinnert er mich an einen Ort und einen Moment aus meiner Kindheit. Ausserdem bin ich ein Kind der 90er, also habe ich Backstreet Boys, Britney Spears und Michael Jackson gehört – die Zeiten haben sich geändert. (lacht)

Ich habe Trance-Musik nie verstanden. Aber ich bin in Zürich aufgewachsen, wo es eine grosse Szene gab, und erinnere mich, wie ich an Clubs vorbeifuhr und die Trance-Kultur sah. Sie lebt ja bis heute und es ist auf jeden Fall ein interessantes Genre, das einige Musikrichtungen inspiriert hat. Ich fand das Tempo einfach zu hoch für mich.

Welche Songs oder Alben waren in deinem Leben besonders wichtig?

«Apologize» von One Republic war der erste Song, der tatsächlich Emotionen in mir auslöste. Die Streicher und die Melodie des Liedes sind einfach etwas Besonderes.

Es ist zwar kein spezifischer Song, aber ich erinnere mich, wie ich einmal auf der Miami Music Week war und Steve Angello ein Konzert in einem kleinen Club in South Beach spielte. Er spielte unter einem anderen Künstlernamen – Mescal Kid – und ein völlig anderes und experimentelles Genre. Das veränderte meine Sichtweise auf DJs.

In welcher musikalischen Ära hättest du gern gelebt?

Ich bin sicher, dass das jeder sagen würde: die 80er! Ich liebe es, meine DJ-Sets immer mit dieser Art von Musik zu beenden. Egal, welche Generation, jeder will dann auf die Tanzfläche.

Ein Lied, das du in- und auswendig kennst?

Jeden Song der Chainsmokers, weil ich so viel mit ihnen als Support-Act getourt bin, dass ich ihre Lieder in- und auswendig kenne.

Kings of Leon: «Use Somebody».

Swedish House Mafia: «Ray Of Solar». Das ist mein Song des Sommers 2023. Er motiviert mich wirklich.

Wenn du an deinen ersten Kuss denkst: Welcher Song spielt im Hintergrund?

Bruno Mars: «Just The Way You Are».