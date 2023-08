Erfährt Adela Ablehnung, ist Eminem ihr «Balsam für die Seele»

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Adela Smajic fand «Balsam für die Seele».

Adela Smajic kennen die meisten Schweizerinnen und Schweizer aus dem Fernsehen. 2018 war sie als Bachelorette bei 3+ zu sehen. Von 2017 bis 2022 als Wetterfee und Moderatorin beim Regionalsender Telebasel.

Moderatorin Adela Smajic (30) schwelgt in Nostalgie.

Das erste Album, das du dir gekauft hast?

Das war von Gölä, ich war ein grosser Fan von ihm. Zu der Zeit spielte mein Vater auch für die Young Boys und ich verbrachte oft Zeit in Bern. Ich liebe die Stadt und den Dialekt deswegen bis heute.



Musik, die dich an deine Kindheit erinnert?

Michael Jackson. Ich hatte unzählige Poster von ihm an meinen Wänden und sein «Earth Song» verursacht selbst nach all den Jahren immer noch Gänsehaut bei mir. Er war ein Visionär seiner Ära und sprach Themen an, die leider bis heute ihre Aktualität behalten haben.



Welche Musik hast du früher nie verstanden oder gemocht, liebst du heute aber?

Deutschrap mochte ich als Kind gar nicht. Mittlerweile gehört das Genre – wenn ich ins Gym gehe – zu meinen liebsten Playlists.

Musik, die in deinem Leben besonders wichtig war?

Als 90s-Kid war es die von Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny’s Child, den Backstreet Boys – als Mädchen hatte ich Spass! Als rebellische Jugendliche – an der Stelle: Sorry an meine Eltern – hörte ich viel Nickelback, Green Day, Linkin Park oder Avril Lavigne. Durchs Gymnasium begleiteten mich Rihanna, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent und The Black Eyed Peas. Sie motivierten mich in Lernphasen.

Gibt es einen Song, der verändert hat, wie du über die Welt denkst?

«Where is the Love?» von The Black Eyed Peas. Probleme wie Gewalt und Ungerechtigkeit spalten die Welt und beeinträchtigen unser Miteinander. Das Lied ruft zu Liebe, Solidarität und Mitgefühl auf – Dinge, die in der heutigen Gesellschaft oft vergessen gehen.

Eine Lebenslektion, die du über einen Song gelernt hast?

«Jupiter» von Sleeping At Last erinnert uns daran, wie vergänglich unsere Zeit auf diesem Planeten ist und betont gleichzeitig das wundervolle Privileg unserer Existenz. Unbedingt reinhören, das Lied kennt niemand, aber es ist mein absolutes Lieblingslied.

In welcher musikalischen Ära hättest du gerne gelebt?

Ich liebe meine musikalische Ära, die 90er und 00er waren einfach sensationell!

Ein Songtext, den du in- und auswändig kennst?

Eigentlich alle Songtexte von Liedern, die ich mag. Ich habe ein gutes Gedächtnis.

Dein liebster Karaoke-Song?

«I Want It That Way» von den Backstreet Boys. Da bringe ich nicht nur meine Gesangskünste ein, sondern zeige auch mein Performance-Talent (lacht).

Welcher Song motiviert dich, wenn du es besonders nötig hast?

«Not Afraid» von Eminem. Das Lied setzt sich mit Selbstvertrauen, Überwindung von Ängsten und dem Streben nach persönlichem Wachstum auseinander. Auch ich erlebe Ablehnung und Selbstzweifel, fühle mich – mal mehr, mal weniger – ängstlich in Bezug auf mögliche Meinungen von anderen. In solchen Momenten ist dieser Song wie Balsam für die Seele.

Ein Lied, das du liebst, mit dem du aber lieber nicht prahlst?

«Alles wird gut» von Bushido. (lacht)

Wenn du an deine erste Verliebtheit denkst, welcher Song spielt dazu im Hintergrund?

«Ti amo» von Umberto Tozzi. Ich war sehr verliebt in Alessio. Leider ging er für immer zurück nach Italien.

Ein Lied, das dich immer zum Weinen bringt oder dir Gänsehaut gibt?

«Nervous» von Gavin James.

Das beste Lied, um etwas zu feiern?

Was für eine emotionale Achterbahn, diese Fragen! Von supertraurig zu megahappy! (lacht) – das wäre dann «It’s My Life» von Bon Jovi.

Ein Lied für den Dancefloor?

Ich tanze NIE auf dem Dancefloor.

Ein Song, um Wut oder Ärger rauszulassen?

«Burn It Down» von Linkin Park.

Ein Lied, das dich morgens aus dem Bett bringt?

Vogelgezwitscher. Ich würde niemals ein Lied als Wecker nehmen – ich kille nicht gerne meine Lieblingslieder.

Ein Lied, das immer beim Entspannen hilft?

Imogen Heap: «Hide And Seek».



Mit welcher Musikerin oder welchem Musiker – tot oder lebendig – würdest du gerne einen Tag verbringen oder um die Häuser ziehen?

Zayn Malik. Er ist heiss.