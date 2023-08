Gustav empfiehlt Patent Ochsner zum Knutschen

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Pascal Vonlanthen lernte grosse Emotionen kennen.

1 / 7 Pascal Vonlanthen ist vielen Schweizerinnen und Schweizern als Gustav bekannt. Tibor Nad Seit Mitte der Nullerjahre war der Freiburger mit seinen mehrsprachigen Songs regelmässig in Radio, Charts und auf Bühnen präsent. Hier etwa 2007 am Berner Festival «Eine Schweiz mit Herz». imago stock&people Seit 2017 widmet sich der Musiker mit Projekten wie der Akademie La Gustav und zuletzt «Riser» vermehrt der Nachwuchsförderung. «Riser» unterstützt aufstrebende Acts mit fair vergüteter Bühnenpräsenz. riser/Florin_Hugentobler

Darum gehts GOAT Radio bringt Hörerinnen und Hörern die grössten Hits aller Zeiten mit Fokus auf Pop- und Rocksongs der 80er-Jahre.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Musiker Pascal Vonlanthen (48), besser bekannt als Gustav, erinnert an Momente, die ihm die Augen öffneten.

Das erste Lied oder Album, das du gekauft hast?

«Smells Like Teen Spirit» von Nirvana war der erste Song, der mich echt umgehauen hat. Ich konnte mir keine Platten leisten, also habe ich sie bei Freunden angehört.

Welche Musik hast du früher nie verstanden oder gemocht, liebst du heute aber?

Ich mochte die Lieblingsmusik meiner Schwestern nie: Madonna, Michael Jackson, Boy George und so. Aber vielleicht hatte das mehr mit den älteren Schwestern zu tun, die mich dominierten. Heute höre ich diese Musik anders, kann ihre Bedeutung und Wirkung besser verstehen.

Welche Musik war in deinem Leben besonders wichtig?

Ich bin zwar Ende der 80er mit Trash-Metal aufgewachsen, aber die ganze Grunge-Szene aus Seattle hat mich tiefer berührt. In meinen Jugendjahren waren alle Alben von Nirvana, Soundgardens «Superunknown» und Alice in Chains’ «Dirt» meine Lieblingsalben, später dann Crossovers-Sachen wie Rage Against The Machine, Prong oder Biohazard.

Ich habe aber auch immer deutsche Musik gemocht. Element of Crimes «Damals hinterm Mond» oder dann die ersten Tocotronic-Alben «Digital ist besser» und «Wir kommen um uns zu beschweren». Erst spät habe ich mich mit allen Beatles-Alben befasst. Das ist schon ein krasses Werk, das die vier Kerle in so wenigen Jahren erschaffen haben.

Gibt es ein Lied, das dein Leben auf den Kopf gestellt hat?

Rage Against the Machine mit «Killing in the Name» hat in jungen Jahren schon paar Aggressionen in mir ausgelöst. Diese Energie, die dieser Song freisetzt, ist beeindruckend. Musik kann mehr als nur gut klingen. Das habe ich erst bei diesem Song gecheckt.

Einen Songtext, den du auswendig kennst?

«Grosser Gott, wir loben dich» und «Black Hole Sun» von Soundgarden.

Dein liebster Karaoke-Song?

Irgendein 80er- oder 90er-Heuler à la «I Promised Myself».

Gibt es Musik, die dich motiviert, wenn du es brauchst?

Auch wenn es in manchen Situationen sehr schnulzig sein kann, macht mich so Backpacker-Sound à la Jack Johnson schon auch sehr entspannt und wärmt mein Herz. Reggae auch. Immer und überall.

Ein Lied, das du liebst, mit dem du aber lieber nicht prahlst?

Münchner Freiheit: «Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein». Schon bisschen peinlich, aber der Song ist der Knaller. Da könnte ich auch den ganzen Text auswendig.

Wenn du an deinen ersten Kuss denkst, welcher Song spielt dazu im Hintergrund?

Mit meiner ersten Freundin habe ich zu den Songs vom Album «Gmües» von Patent Ochsner geknutscht. Gutes Album zum Rummachen.

Ein Lied, das dich immer zum Weinen bringt oder dir Gänsehaut gibt?

Als ich das Album «American IV» von Johnny Cash das erste Mal gehört habe, sind mir die Tränen gekommen.

Das beste Lied oder Album, um etwas zu feiern?

Stevie-Wonder-Songs gehen immer, um was zu feiern.