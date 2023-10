Komikerin Chrissi Sokoll möchte mit Pink um die Häuser ziehen

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Chrissi Sokoll liess manches hinter sich.

1 / 7 Chrissi Sokoll macht aus schwierigen Situationen gern komische. Frank Schwarzbach Ab 20. Oktober ist die Comedienne mit ihrem Programm «MidlifeChrissi – Jetzt erst recht!» auf Tour. Erste Bühnenerfahrung sammelte sie als Musicaldarstellerin, etwa im Stück «Space Dream». chrissisokoll.ch

Darum gehts GOAT Radio bringt Hörerinnen und Hörern die grössten Hits aller Zeiten mit Fokus auf Pop- und Rocksongs der 80er-Jahre.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Comedienne Chrissi Sokoll (51) erklärt unter anderem, was James Last mit Lockenwicklern und türkis-grünem Frottee zu tun hat.

Das erste Album, das du dir gekauft hast?

«Thriller» von Michael Jackson, als Schallplatte. Ich war zehn und hatte so ein schlechtes Gewissen, weil das mein ganzes Gespartes gekostet hat. Ich hab das Album damals rauf und runter gehört!

Musik, die dich an deine Kindheit erinnert?

James Last und Big-Band-Musik. Ich sehe meine Mutter vor mir im Fernsehsessel sitzen – mit ihren Lockenwicklern auf dem Kopf und ihrem langen, türkis-grünen Frottee-Hausmantel, mein Vater hat ihr ein Glas Weisswein eingeschenkt und eine Platte von James Last laufen lassen. Auf einem Plattenspieler, der in einem riesigen, holzigen Wohnzimmermöbel integriert war.

Musik, die du früher nicht verstanden oder gemocht hast, heute aber liebst?

Obschon ich schöne Erinnerungen an James Last habe, mochte ich diese Musik früher nicht sonderlich. Heute aber liebe ich es, mit Big Bands zu performen.

Welche Songs oder Alben waren in deinem Leben besonders wichtig?

Natürlich haben mich vor allem die Songs der 80er-Jahre sehr geprägt und ich verbinde sie immer noch sehr mit dem Übergang vom Mädchen zur Frau. Die ersten Gefühle von Verliebtsein – und «neuen Möglichkeiten».

Gibt es Musik, die verändert hat, wie du über die Welt denkst?

Das nicht gerade, aber manchmal hat Musik meine allgemeine Sicht aufs Leben tangiert, wie etwa das Album «Mensch» von Herbert Grönemeyer.

Eine Lebenslektion, die du über einen Song gelernt hast?

Ich habe einige Lektionen gelernt, indem ich begonnen habe, eigene Songs für meine Comedy-Programme zu schreiben. Eine davon war: Chrissi, auch, wenn du keine Ahnung hast, wie es am Ende klingt, «trust the process» – alles wird sich am Ende fügen. Für mich als Planungs-Fetischistin ist das heute noch eine grosse Herausforderung.

In welcher musikalischen Ära hättest du gerne gelebt?

In jeder. Am wenigsten gerne aber in der Heutigen! Mit den Songs von früher verbinde ich Erinnerungen und Emotionen.

Einen Songtext, den du in- und auswendig kennst?

«I Will Always Love You» von Whitney Houston.

Dein liebster Karaoke-Song?

Ich sing irgendwie gar nicht gern Karaoke …

Welcher Song gibt dir Mut oder Hoffnung, wenn du es nötig hast?

«Good morning» von Max Frost. Das ist auch der Song, der mich morgens besser aus dem Bett bringt.

Ein Lied, das du liebst, mit dem du aber lieber nicht prahlst?

«Money Is Coming To Me» von Eddie Watkins. Das hat mir mal eine Freundin zugeschickt und ich hörs immer, wenn ich das Gefühl habe, es müsste mal wieder ein Schub Geld in mein Leben kommen. (lacht)

Wenn du an deinen ersten Kuss denkst, welcher Song spielt dazu im Hintergrund?

Ui … keiner! Mein erster Kuss war so unromantisch und echt eklig!

Ein Lied, das dich immer zum Weinen bringt oder dir Gänsehaut gibt?

«Easy On Me» von Adele … – wenn meine Tochter es singt.

Das beste Lied oder Album, um etwas zu feiern?

Ich hab mir eine «Happy»-Playlist zusammengestellt, die genau dann läuft, wenn ich das Leben feiern will – und das mach ich auch beim Aufräumen. Darauf sind zum Beispiel «Walking On Sunshine» von Jazzystics, «Look What I Found» von Lady Gaga oder «Ain’t No Mountain High Enough» von Marvin Gaye und Tammi Terrell.

Ein Lied für den Dancefloor?

Oh Gott, ich weiss ganz ehrlich nicht, wann ich das letzte Mal auf einem Dancefloor war… Zu «Boogie Wonderland» oder «Blame It On The Boogie» würd ich wahrscheinlich ziemlich abgehen.

Mit welcher Musikerin oder welchem Musiker – tot oder lebendig – würdest du gerne einen Tag verbringen oder um die Häuser ziehen?

Mit Pink!