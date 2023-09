Lukas Maeder findet viel Tiefgang im Musikgeschäft

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Lukas Maeder fand eine Lebensaufgabe.

Der Zürcher Lukas Maeder begann zu fotografieren, nachdem eine schwere Verletzung seine Skateboard-Karriere beendet hatte. In den letzten 15 Jahren hatte der Zürcher immer wieder Stars der Musikszene vor seiner Linse – hier etwa den deutschen Rapper Marteria. Es gesellten sich immer wieder auch internationale Stars wie US-Rapper A$AP Rocky dazu.

Der Zürcher Fotograf Lukas Maeder (36) fand eine Lebensaufgabe und viel Tiefgang.

Das erste Album, das du dir gekauft hast?

Das müsste definitiv eine «Bravo Hits»-CD gewesen sein. Welche genau, weiss ich nicht mehr, aber das war wohl so um 2002. Wir haben diese damals alle im Exlibris gekauft. Musik, die ich heute nicht mehr hören würde, aber damals war es, was man heute «solid gold» nennt.

Musik, die dich an deine Kindheit erinnert?

Roxette. Bei uns zu Hause hatten wir einen Plattenspieler mit ein paar wenigen Platten – Roxette habe ich rauf und runter gehört.

Gibt es ein Album, das in deinem Leben besonders wichtig war?

«Here Come The Lords» von Lords of the Underground, meine erste Hip-Hop-CD. Damals wusste ich wohl noch nicht, dass ich all diese Personen später in meinem Leben noch fotografieren würde.

Musik, die verändert hat, wie du über die Welt denkst?

Früher dachte ich, dass nach Hip-Hop und Rap nichts mehr kommt, aber im Laufe der letzten Jahre habe ich durch meine Freundin, die selbst Musikerin ist, die Schönheit von anderen Genres wie zum Beispiel Folk oder Country für mich entdeckt. Das Debütalbum von The Mighty Oaks hat mich auch dazu angespornt, die Band auf ihrer Tour zu begleiten.

In welcher musikalischen Ära hättest du gern gelebt?

Definitiv in den 80ern! Public Enemy, LL Cool J, Run DMC oder die Beastie Boys, sie alle trugen dazu bei, dass Hip-Hop in die Welt getragen wurde. Ich würde gern in einer Zeitmaschine zurückreisen und da ein Fotostudio aufbauen.

Einen Songtext, den du in- und auswendig kennst?

«Man On The Moon» von Kid Cudi – das ganze Album. Es gab eine Zeit, da hatte ich nur diese CD im Auto. Das Handy liess sich noch nicht mit der Anlage verbinden, darum begleitete mich Kid Cudi auf all meinen Fahrten zu Fototerminen quer durch die Schweiz. Und dann natürlich noch alle Songs von Anna Känzig, meiner Freundin.

Dein liebster Karaoke-Song?

Peter Catera: «Glory of Love».

Ein Lied, das dich motiviert oder dir Mut macht, wenn du es besonders nötig hast?

«Here Comes The Sun» von den Beatles. Ich habe die Leichtigkeit dieses Liedes schon immer sehr gemocht.

Ein Lied, das du liebst, mit dem du aber lieber nicht prahlst?

«So liecht» von Baschi und Dabu Fantastic.

Wenn du an deinen ersten Kuss denkst, welcher Song spielt dazu im Hintergrund?

Hier kommen definitiv wieder die «Bravo Hits» ins Spiel. Welcher Song genau, weiss ich aber nicht mehr.

Ein Lied, das dir immer Gänsehaut gibt?

First Aid Kit: «Emmylou».

Der beste Soundtrack, um etwas zu feiern?

«Signs Of Light» von The Head and the Heart: ein wunderbares Album für eine Dachterrassenparty und einen schönen Sonnenuntergang.

Ein Lied für den Dancefloor?

Daft Punk und Paul Williams: «Touch».

Ein Lied, das dich morgens aus dem Bett bringt?

«Sweet Caroline» von Neil Diamond. Der Song macht definitiv gute Laune.

Ein Song, der dir immer beim Entspannen hilft?

Alles von James Taylor! Ich kenne keinen anderen Sänger, der so relaxt über das Leben sinnieren kann wie er.

Mit welcher Musikerin oder welchem Musiker – tot oder lebendig – würdest du gern einen Tag verbringen oder um die Häuser ziehen?

Wenn ich jemanden wählen müsste, wäre das wohl Macklemore. Ich durfte ihn bei einem Shooting einmal kennen lernen und mag nicht nur seine Musik, sondern auch seine Art sehr. Vielleicht würden wir uns in Dad Talk verlieren und über die Schönheit und Verrücktheit des Familienlebens diskutieren.