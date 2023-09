Anna Rossinelli möchte mit Adele lästern

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Für Anna Rossinelli war sie Wegweiser.

1 / 8 Die Baslerin Anna Rossinelli ist Musikerin und Schauspielerin. Sarah Ly 2021 hatte sie ihren ersten Auftritt in der SRF-Serie «Tschugger». SRF/Dominic Steinmann Anfang diesen Jahres war sie in «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» auf 3+ zu sehen. CH Media/Andrea Camen

Darum gehts GOAT Radio bringt Hörerinnen und Hörern die grössten Hits aller Zeiten mit Fokus auf Pop- und Rocksongs der 80er-Jahre.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Die Basler Musikerin und Schauspielerin Anna Rossinelli (36) verrät, welcher Song sie an ihren Partner erinnert und mit welcher Sängerin sie gerne um die Häuser ziehen würde.

Das erste Album, das du dir gekauft hast?

Der Soundtrack von «Sister Act» auf CD. Ich war etwa 8, als ich den Film sah, und total begeistert – vor allem von Lauryn Hill.

Musik, die dich an deine Kindheit erinnert?

Das gleichnamige Album von Tracy Chapman. Die Scheibe lief bei uns zu Hause auf und ab und erinnert mich heute noch sehr an meine Eltern.

Welche Musik hast du früher nie verstanden oder gemocht, liebst du heute aber?

Queen lief bei meinen Eltern auch oft, damals hat mich die Musik genervt, heute find ich sie aber grossartig!

Welche Songs oder Alben waren in deinem Leben besonders wichtig?

Bonnie Tylers «Total Eclipse of the Heart» war einer meiner ganz grossen Favoriten, als ich mit 20 von zu Hause ausgezogen bin. In der WG-Küche haben ich und meine beste Freundin den Song regelmässig lauthals mitgesungen. Als wir 2015 dann mit der Band durch die USA gereist sind, war «Hurricane» von MS MR unser ständiger Begleiter, als wir von Stadt zu Stadt durch die endlosen Weiten des Landes gefahren sind.

Gibt es ein Lied, das dein Leben auf den Kopf gestellt hat?

«This Must Be the Place» von Talking Heads habe ich in Rom gehört, als ich dort meinen heutigen Freund und Vater meiner Tochter kennen gelernt habe. Seither ist das ein ganz besonderer Song für mich.

In welcher musikalischen Ära hättest du gerne gelebt?

Ich glaube, Ende der 60er-Jahre wäre ich schon sehr zufrieden gewesen. Die Aufbruchstimmung, die gesellschaftlichen Veränderungen und die Musik dieser Zeit üben eine starke Anziehungskraft auf mich aus.

Einen Songtext, den du in- und auswendig kennst?

Beyonces «Don’t Hurt Yourself» habe ich schon so oft genug mitgesungen, dass ich den Text auch auswendig vortragen könnte.

Dein liebster Karaoke-Song?

«I Wanna Dance with Somebody» von Whitney Houston würde ich gerne mal an einer Karaoke-Session zum Besten geben.

Ein Lied, das du liebst, mit dem du aber lieber nicht prahlst?

«Unwritten» von Natasha Bedingfield ist mein Guilty Pleasure.

Wenn du an deinen ersten Kuss denkst, welcher Song spielt dazu im Hintergrund?

Irgendwas von Blumentopf.

Ein Lied, das dich immer zum Weinen bringt oder dir Gänsehaut gibt?

«Heicho» von Sophie Hunger, dazu hab ich schon oft geweint …

Ein Lied für den Dancefloor?

«Territory» von The Blaze hat richtig gute Club-Vibes und auch einen super Videoclip.

Ein Song, zu dem du besonders gut Wut oder Ärger rauslassen kannst?

Und gleich nochmals: «Don’t Hurt Yourself» von Beyonce!

Ein Lied zum Entspannen?

«Nothing’s Gonna Hurt You Baby» von Cigarettes After Sex kommt richtig gut, wenn man einfach mal bisschen ausspannen will. Oder so …

Mit welcher Musikerin oder welchem Musiker – tot oder lebendig – würdest du gerne einen Tag

verbringen oder um die Häuser ziehen?

Ich glaube, mit Adele könnte man eine richtig gute Zeit haben, sie wirkt sehr lustig und zugänglich. Ich würde gern ein bisschen über Songwriting reden und den neuesten Tratsch über andere Superstars erfahren.