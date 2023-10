So wirkten Eminem und HIM auf Kaufmann und Dennis Kiss

Am 1. September veröffentlichte er sein neues Album «En liaba Gruass» und lehnte sich damit tiefer in Alternative-Rock-Sphären.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

DK: Das war wahrscheinlich der Soundtrack des ersten «The Lord of the Rings»-Films. Danach dann «Dark Light» von der finnischen Goth-Band HIM. Das habe ich sogar noch!

DK: Vor allem alles, was in Richtung elektronische Musik und Techno geht. Hab ich als Kind überhaupt nicht geahnt, mittlerweile lieb ichs.

DK: «Peripheral Vision» von Turnover, weil es mir ein Gefühl von Okayness in meinem Aussenseiter-Dasein gegeben hat, als ich dieses dringend gebraucht hatte. Das gibt mir bis heute das nötige Selbstbewusstsein, das zu machen, was ich mache.

DK: Ich finde es sehr in Ordnung, in der aktuellen musikalischen Ära zu leben, in der Genres und Grenzen und Regeln nach und nach alle wegfallen. Wenn jetzt noch Spotify und Co. uns angemessen bezahlen würde, wäre ich sogar geneigt zu sagen, dass wir in einem echt guten Zeitalter für die Musik leben.