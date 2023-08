Musik, Alkohol und Handschellen – so verlief das St. Galler Fest

1 / 10 Dieses Wochenende endete eine weitere Ausgabe des alljährlich stattfindenden St. Galler Festes. 20min/Carina Majer Rund 110'000 Besucherinnen und Besucher waren vor Ort. 20min/Carina Majer Auch tagsüber strömten die Fest-Gäste durch die St. Galler Strassen. 20min/Vincent Vogler

Die Polizei zieht eine weitgehend positive Bilanz. Jedoch kam es zu mehreren kleinen Zwischenfällen, darunter ein Angriff auf Polizeibeamte.

Vor fünf Jahren machten Wildpinkler Ärger. Die Polizei erzählt, wie es dieses Jahr um die Wildpinkler stand.

So sieht es heute, am Tag danach, aus.

Wer mit der Vorstellung einer eher beschaulichen St. Galler Altstadt vertraut ist, wurde an diesem Wochenende überrascht: Das alljährliche St. Galler Fest lockte nämlich mehr Besucherinnen und Besucher an, als die Stadt Einwohnerinnen und Einwohner hat. Insgesamt strömten rund 110’000 Personen zu der Feier, die gestern zu Ende ging. Damit übertraf die diesjährige Veranstaltung die des Vorjahres um 5000 Besucherinnen und Besucher.

Es lag wohl nicht nur am Wetter, dass so viele Leute in die Altstadt strömten. Von Unterhaltungsprogrammen zu Life-Künstlerinnen und Life-Künstlern, die Mundart sangen, bis hin zu DJs, die an der sonst befahrenen Bushaltestelle am Marktplatz einheizten, war für fast jeden Geschmack etwas dabei.

«Es war ein rundum schönes Fest», sagt Bruno Bischof, der Geschäftsführer des Organisationskomitees des St. Galler Festes, zu 20 Minuten. Mit den rund 130 Ständen war die Kapazität des Festes nahezu ausgeschöpft. «Wir müssen die Zufahrten frei halten, daher ist der verfügbare Platz begrenzt», so Bischof. Der Besucherrekord aus dem Jahr 2013 wurde jedoch nicht geknackt. Damals fanden gar 150’000 Gäste den Weg in die Altstadt.

Betrunkener greift Polizei an

Auch die Stadtpolizei zieht eine positive Bilanz. «Für die Menge von Leuten war es verhältnismässig ruhig», sagt Oskar Schmucki, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, zu 20 Minuten. Allerdings gab es einige kleine Vorfälle. Sowohl am Freitag als auch am Samstag musste die Polizei nach Mitternacht gelegentlich wegen Konflikten oder körperlichen Auseinandersetzungen eingreifen.

Insgesamt hat die Polizei zwei Personen in Gewahrsam genommen. Dies wegen übermässigen Alkoholkonsums und Fremdgefährdung. «Einer der beiden Festteilnehmer hat uns beschimpft und ist sogar handgreiflich geworden», so Schmucki. «Wir haben ihm daraufhin Handschellen angelegt und ihn über Nacht in Gewahrsam genommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.» Die Polizei wird Anzeige gegen den Unruhestifter erstatten.

Die Wildpinkler hielten sich bedeckt

Neben den körperlichen Auseinandersetzungen gibt es oft ein weiteres Ärgernis, das besonders an grösseren Veranstaltungen stört: die Wildpinkler. Eine Anwohnerin erzählte 20 Minuten nach dem St. Galler Fest 2018, wie sie die Wildpinkler von ihrem Fenster aus beobachtete. Sie schaffte sich selbst gleich Abhilfe. «Einmal haben wir Wasser aus dem Fenster gekippt, dann waren natürlich alle ganz schnell verschwunden», sagte sie damals zu 20 Minuten.

Die Polizei hat dieses Jahr aber kaum Wildpinkler erwischt. «Wir haben auch gar nicht spezifisch darauf geschaut. Es standen ja genug Toiletten zur Verfügung», sagt der Polizeisprecher Schmucki.

Der Tag danach

Wem es heute vor dem Gang durch die St. Galler Innenstadt am Tag danach graut, kann beruhigt sein. Die Bühnen, das DJ-Pult, die Scheinwerfer und alle Stände sind verschwunden und die Strassen sind nahezu frei von Abfall. In typisch schweizerischer Manier wurden alle Spuren bereits beseitigt, und die Altstadt von St. Gallen erstrahlt in neuem Glanz.

