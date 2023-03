Zürich: «Musik kann sehr therapeutisch sein» –Sängerin Pilar Vega bei m4music

Die 29-Jährige lebt mittlerweile in Zürich. Aufgewachsen ist sie im Tessin. Von klein auf ist Musik ein grosser Bestandteil in Pilars Leben. Hauptberuflich ist sie als Psychologin tätig. «Mein Beruf verlangt viel von mir. Die Musik dient mir als Ausgleich, indem ich meine Gefühle rauslassen kann», sagt Pilar. Ihre zeitintensiven Beschäftigungen verlangen zwar von Pilar viel Eigeninitiative, aber für die Sängerin überwiegt ein Vorteil klar. «Das Psychologiestudium hat mich gelehrt, meine Gefühle besser einzuordnen und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Die Musik hat mir geholfen, meine eigenen Emotionen aus dem Alltag besser zu verarbeiten.»



In ihrer Musik spricht Pilar Vega emotionale Themen an. In ihrer EP «Women» bringt sie in fünf Liedern ihren persönlichen Entwicklungsweg den Hörenden näher. Toxische Männlichkeit, vergangene Beziehungen und Selbstliebe prägen die EP. «Mit meinem EP-Release im Oktober 2021 fand ich den Mut, eine schwierige Beziehung abzubrechen und Grenzen zu setzen», offenbart Pilar. In ihren neuen Songs soll der Fokus von Beziehungen allerdings wegkommen und mehr ihren persönlichen Weg thematisieren.