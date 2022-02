Jamal Edwarts stirbt nach kurzer Krankheit mit 31 Jahren

Promis und Royals trauern : Musik-Mogul Jamal Edwards stirbt nach kurzer Krankheit mit 31 Jahren

Infolge kurzer Krankheit ist der Unternehmer im Alter von 31 Jahren verstorben. Zahlreiche Musikgrössen wie Ed Sheeran und Jessie J haben ihm ihre Karriere zu verdanken.

Prominente trauern um Edwards

Für seine Leistungen wurde Edwards 2014 von Queen Elizabeth (95) in den Ritterorden MBE aufgenommen. Er war auch Botschafter der Stiftung von Thronfolger Prinz Charles (73). Der Royal äusserte sich auf seinen Social-Media-Kanälen und drückte seine Anteilnahme aus: «Ich denke heute an die Familie von Jamal Edwards. Seine Arbeit in der Musik, aber auch als Botschafter für eine neue Generation, einschliesslich seiner Arbeit für The Prince's Trust, waren für so viele eine Inspiration.»