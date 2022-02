Nach Olympia-Gold im Slopestyle : Musik und Bier in der Hotellobby - so feierte Freestyle-Heldin Gremaud ihre Medaillen

Mit diesem Run wurde Mathilde Gremaud Olympiasiegerin. SRF

Darum gehts Mathilde Gremaud hat ihren Olympiasieg noch nicht komplett verarbeitet.

Die 22-Jährige erhielt sehr viele Nachrichten über Whatsapp und Instagram.

Im Gespräch mit 20 Minuten spricht sie auch über ihre Verbindung zu China-Star Eileen Gu.

Einen Tag nach dem Triumph im Freeski-Slopestyle hat Mathilde Gremaud den Slopestyle-Final noch nicht komplett verdaut. Kein Wunder: Mit 22 Jahren hat sie nun einen kompletten olympischen Medaillensatz gewonnen. Gremaud sagt im Gespräch mit 20 Minuten: «Ich denke, dass ich es erst realisieren werde, wenn ich zu Hause bin und etwas Ruhe habe. Ich hatte bislang auch nicht viel Zeit zum Nachdenken, aber ich bin einfach happy.»

Die Goldmedaille wurde am Abend noch in der Hotellobby gebührend gefeiert, erklärt die 22-Jährige. Natürlich alles im Rahmen des Erlaubten: «Wir sassen als Team in der Hotellobby, haben ein paar Bier getrunken und Musik gehört. Es war einfach gemütlich.»

Wenig Kontakt zu China-Star Gu

Direkt nach dem Rennen wurde Gremaud über einen Videocall mit den Personen beim Publicviewing in ihrem Heimatort verbunden. «Die Reaktionen direkt nach dem Rennen zu haben war schon mega cool.» Mit ihren Eltern telefonierte sie später auch noch auf privater Basis, erzählt die Freeskierin. Ihr Whatsapp wurde nach dem Sieg überflutet mit Gratulationsnachrichten. «Ich hatte gar keine Zeit zu antworten, einzig die notwendigen Texte aufgrund von Planungen konnte ich beantworten.» Wie sie erzählt, warten mehr als Hundert Nachrichten noch auf eine Antwort, eine unglaubliche Zahl. Dazu kommen zahlreiche Texte auf Instagram.

Die Botschafterin der Uhrenfirma Omega spricht im Gespräch auch über die Silbermedaillen-Gewinnerin aus China, Eileen Gu. «Wir kennen uns persönlich nicht mega gut. Sie hat halt ein privates Team und wir sind halt ein grosses Team. Wir waren für ein Fashionshooting mal eine Woche zusammen. Sie ist voll nett und immer sehr positiv.»

«Die Leute hier waren alle so freundlich»

Um 0,33 Punkte wurde Gremaud besser bewertet als die 18-Jährige. Zeit darüber zu reden, hatten die beiden noch nicht. «Es war einfach kurz im Zielraum. Wir hatten beide im Anschluss viele Interviews.» Allerdings hat sich die Schweizer Skifahrerin auch für den Auftritt von Gu gefreut. «Ich war glücklich mit meinem Run. Dann habe ich gedacht, es fühlt sich gut an, wenn man erreicht, was man will und für die anderen gehofft, dass sie es ebenfalls spüren können.» Gremaud weiter: «Sicher will man gewinnen. Es geht aber auch um die gute Zeit. Ich hatte Freude, den anderen zuzuschauen.»

Die Olympischen Spiele in China wird die Freiburgerin nicht nur wegen ihren beiden Medaillen nicht mehr vergessen. Zur Erinnerung: Im Big Air holte sie an ihrem 22. Geburtstag die Bronzemedaille: «Ich habe nur positive Erfahrungen von den Spielen. Die Leute sind mega freundlich und die Volunteers sind sehr cool, sie sind immer am Lachen und Winken. Alles, was ich in der Bubble gesehen habe, war schön.» Die Kälte war für Gremaud auch kein grosses Problem. «Es war sicher kalt. Besonders bei den Wettkämpfen. Man hat sich verbrannt, weil es so kalt war, aber wir haben uns ja immer bewegt und wussten es vom ersten Tag.»

Bald kommt die Bier-Olympiade

An die Spiele in Mailand in vier Jahren denkt Gremaud natürlich noch nicht. In vier Jahren wäre aber vielleicht auch ihre Teamkollegin Giulia Tanno am Start. Bereits auf zwei Winterspiele musste sie kurzfristig aufgrund von Verletzungen verzichten. Auch deshalb widmete Gremaud ihrer Teamkollegin den Olympiasieg. Doch was macht die Verbindung der beiden aus? Gremaud versucht zu erklären: «Ich denke, es ist der Spass. Wir beide lernen und profitieren voneinander und wenn man Spass hat, ist es automatisch besser.»

Übrigens: Für Gremaud findet in diesem Jahr eine weitere Olympiade statt. Die sogenannte Bier-Olympiade, wie sie es selber nennt. Wenn es wärmer wird, versammelt sich das Freeskier-Team zu einem Wochenende, entspannt und macht Party. Gremaud mit einem Lachen: «Bier-Olympics halt.»

1 / 2 Mathilde Gremaud krönte sich zur Olympiasiegerin. ZUMAPRESS/freshfocus Zuvor holte sie im Big Air bereits Bronze. Omega