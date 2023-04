Musikbranche schockiert – KI imitiert Stimme von Rapper Jay-Z fast perfekt

So hört sich der KI-Song mit der Stimme von Jay-Z an.

Das Lied schlägt in der Musikbranche nun Wellen.

AllttA, so nennt sich die Musikgruppe, wurde vom amerikanischen Rapper und Songwriter J. Medeiros gegründet. Diese haben einen neuen Rap-Song mit dem Titel «Savages» veröffentlicht. Darin zu hören: der US-amerikanische Rapper Jay-Z. Auf Social Media löst J. Medeiros aber auf: «Jay-Z hat in keinster Weise mit uns kollaboriert. Der Track soll die Fantasie anregen, was heutzutage mit KI möglich ist.»