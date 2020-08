Über 4 Meter hoch

Musiker Oliver Tree hat den grössten Kickscooter der Welt gebaut

Eigentlich ist Oliver Tree Musiker. Das Business verdirbt ihm aber die Laune. Darum jagt der Kalifornier jetzt Weltrekorde. Sagt er zumindest im Interview mit 20 Minuten.

Auf Instagram , Tiktok und Youtube hat Oliver Tree durchschnittlich 1,4 Millionen Followerinnen und Follower. Vor kurzem hat der 27-Jährige sein Debütalbum «Ugly Is Beautiful» releast und ist damit direkt an die Spitze der Billboard-Rock- und Alternative-Albumcharts geflogen, schaffte es auf Platz 14 der US-Hitparade und hockte sich auf den Thron der Alternative-Albumcharts von Apple Music und iTunes.

Auf Spotify blasten monatlich rund 5,5 Millionen Userinnen und User den punkigen Gitarren-Hip-Pop-Sound des Kaliforniers. Und nun will er aufhören. «Ich habe fünf Jahre an dieser Platte gearbeitet, und das Label lässt sie mich seit vier Jahren promoten», sagt Oliver zu 20 Minuten, «90 Prozent meiner Zeit stecke ich in die Promo und nur zehn in die Kunst. Ich habe nun realisiert, dass ich mein Leben nicht so verbringen will.»