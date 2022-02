Internet- und Pop-Phänomen – Musiker Oliver Tree will uns beibringen, richtig zu weinen

Ein Reminder: So startete der US-Amerikaner 2020 seine Major-Label-Karriere. Mit seinem Debütalbum «Ugly Is Beautiful» führte er damals die «Billboard»-Rock- und Alternative-Albumcharts sowie die Alternative-Albumcharts von Apple Music und iTunes an.

«Der Mann, der mit Vokuhila-Perücke und Cowboy-Hüten Aufsehen erregen kann, legt nach», kündigt 20-Minuten-Radio-Moderator Moe seinen Beitrag für «Brand New» an. Die Rede ist von US-Künstler Oliver Tree (29), der am 3. Februar seinen Song «Freaks & Geeks» veröffentlichte – «eine wunderbare neue Single, ganz in der 2000er-Indiepop-Rock-Manier», so Moe.