Kool & the Gang : Musiker Ronald Bell stirbt im Alter von 68 Jahren

Der Sänger, Komponist und Mitbegründer von Kool & the Gang ist in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln gestorben. Ronald Bell wurde 68 Jahre alt.

Ronald Bell mit seinen Bandkollegen von Kool & the Gang im Jahr 2015 auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame.

Der Musiker und Mitbegründer der US-Funkband Kool & The Gang, Ronald Bell, ist tot. Das berichteten US-Medien, darunter der «Rolling Stone» und «Variety», übereinstimmend. Der später auch als Khalis Bayyan bekannte Bell sei am Mittwoch im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln in der Karibik gestorben, schrieb «Variety» unter Berufung auf ein Statement von Bells Ehefrau und Agentin Tia Sinclair Bell. Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.