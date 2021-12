Paris : Musiker wird in TGV eine Zehntausende Franken teure Geige gestohlen

Ein Violinist des Orchestre des Champs-Elysées hat den Verlust seines kostbaren Instruments bei der Ankunft in Paris bemerkt. Das Orchester ruft den Dieb oder die Diebin nun dazu auf, die Geige wieder zurückzugeben.

Das Orchestre des Champs-Elysées appelliert nun an die Täterschaft, die Geige zurückzubringen.

Ein italienischer Violinist bemerkt bei der Ankunft am Bahnhof den Verlust seiner wertvollen Geige.

Einem italienischen Violinisten ist in Frankreich in einem TGV-Zug seine Geige im Wert von Zehntausenden Franken gestohlen worden. Das Orchestre des Champs-Elysées startete einen Zeugenaufruf auf Twitter, das Instrument sei nach einem Konzert in Poitiers auf der Fahrt nach Paris abhanden gekommen.