Festival in Israel: Augenzeugen berichten über das Massaker

Rund 260 Menschen wurden in Israel auf einem Festivalgelände getötet.

Augenzeugenberichte geben Einblick in die Tragödie.

Die Terrororganisation hat am Samstag Besucherinnen und Besucher des Nova Musikfestivals in Israel attackiert.

Bis in die Morgendämmerung feierten Besucherinnen und Besucher des Nova Musikfestivals in Israel den jüdischen Feiertag Sukkot. Dann wurde die Tanzparty von der Terrororganisation Hamas unterbrochen , die wahllos Festivalgänger angriff, tötete oder entführte.

Statt Musik erklangen plötzlich Sirenen und Raketen: «Sie schalteten den Strom ab und plötzlich kamen sie aus dem Nichts und eröffneten das Feuer in alle Richtungen», erzählt die Augenzeugin Ortel gegenüber israelischen Medien. Ein konkretes Ziel schien der Angriff nicht zu haben . «Es wurde auf die Menschen geschossen, als sei das Gelände ein Schiessstand», erklärt eine weitere Augenzeugin.

«Ich sah, dass ringsum Menschen starben»

Der Angriff löste Panik aus, die Menschenmasse rannte über das Gelände zu ihren Autos und versuchte, dem Massaker zu entkommen. Doch kaum ein Auto blieb von den Schüssen der Hamas verschont: «Sie feuerten Schüsse ab und wir erreichten einen Punkt, an dem alle ihre Fahrzeuge anhielten und zu rennen begannen», schildert Ortel. Sie habe sich daraufhin in einem Busch versteckt und das Geschehen von dort verfolgt. «Ich sah, wie Massen von Verwundeten umhergeschleudert wurden», so die Augenzeugin. Jemand berichtet gegenüber dem «Tablet Mag», dass auch Frauen auf dem Festivalgelände neben den Leichen ihrer Freunde vergewaltigt wurden.